موسكو: سحب قواتنا لن يضعف الأسد

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها اليوم الأربعاء إن سحب الجزء الرئيسي من القوات الروسية في سوريا لن يضعف رئيس النظام بشار الأسد.

وأضافت الخارجية الروسية أن الغرب فشل في محاولته إظهار العملية الروسية في سوريا كأنها "أفغانستان جديدة".

وذكرت المتحدثة ماريا زاخاروفا أن سوريا ستكون الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لموسكو الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن مجموعة أخرى من الطائرات الحربية الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في سوريا في طريق العودة إلى قواعدها الدائمة في روسيا. وأضافت الوزارة أن المجموعة تضم طائرة نقل إليوشن-76 ومقاتلات من نوع سوخوي-25.

وكانت الدفعة الأولى من الطائرات غادرت الثلاثاء عائدة إلى روسيا بعد 24 ساعة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاباً جزئياً من سوريا.