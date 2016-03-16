وصول مساعدات إلى 13 ألف أسرة في حلب

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء، إن مساعدات إنسانية فرنسية وصلت إلى نحو 13 ألف أسرة في محافظة حلب بشمال سوريا مع دخول قافلة من 26 شاحنة للمناطق التي تعاني بسبب أعمال قتالية في الآونة الأخيرة.

وقال بافل كشيشيك المتحدث باسم الصليب الأحمر إن عملية توزيع المساعدات التي نفذتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في مدن من بينها أعزاز وعفرين وتل رفعت كانت الأكبر في المنطقة منذ أسابيع.

وأضاف أنه تم أيضا تزويد العيادات بالمستلزمات الطبية.

وأدى اتفاق هش لوقف الأعمال القتالية إلى تقليل وتيرة العنف في غرب سوريا لكن القتال لم يتوقف.