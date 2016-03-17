الحلم الكردي بدولة.. كيف يتحقق؟

أعلنت جماعات كردية سورية اليوم نظاماً فيدرالياً في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا. وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة رميلان في محافظة الحسكة (شمال شرق)، وفق ما قال مسؤولان كرديان.

ويتواجد الأكراد في شمال سوريا بالحسكة وفي بعض مناطق الرقة، إضافة إلى أجزاء في حلب.

وبات واضحاً منذ فترة أن هدفهم يكمن في ربط منطقة تواجدهم في الحسكة مع مناطق تواجدهم في حلب مروراً بمدن وقرى لا يتواجدون فيها.

على الأرض

يتواجد الأكراد على الأرض في محافظة الحسكة وما فيها من مدن مثل المالكية، وعامودا، والدرباسية، والقحطانية، إضافة إلى القرى الموجودة بينها، وتقع جميعها تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحداته العسكرية.

ويمتد وجود الأكراد إلى مدينة القامشلي في الحسكة، حيث يتقاسم السلطة فيها كل من حزب الاتحاد الديمقراطي مع نظام الأسد وجيش الدفاع الوطني من جهة، ومع قوات المسيحيين السوتورو من جهة أخرى.

واستطاع حزب الاتحاد الديمقراطي، والذراع العسكرية له "قوات حماية الشعب الكردية" بعد سيطرته على تل أبيض في الرقة، أن يربط مناطق تواجده في الجزيرة السورية مع منطقة كوباني في حلب، والمرحلة التالية ربط كوباني بعفرين بعد السيطرة على جرابلس.

تقدّم قوات حماية الشعب الكردية منفصلة أو كفصيل رئيسي ضمن قوات سوريا الديمقراطية على حساب داعش وفصائل الحر بدعم جوي روسي قبل سحب روسيا لمعظم قواتها.



"إعزاز" في حلب.. والاستماتة من أجلها

ويكتمل حلم الأكراد في الروجافا بالسيطرة على إعزاز، في ريف حلب الشمالي لوصل مدينة عفرين بمدينة عين العرب كوباني، بالتالي إنشاء كيان كردي على الحدود السورية التركية ممتداً من الحسكة شرقاً حتى عفرين غرباً.

ولكنهم اليوم اكتفوا بمناطق سيطرتهم غير المتصلة جغرافياً ليعلنوا نظاماً فيدرالياً فيها.