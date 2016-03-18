الأمم المتحدة تعد برنامجاً لمساعدة مليون سوري محاصر

قدمت مجموعة عمل إنسانية تعمل برعاية الأمم المتحدة، مقترحا بنقل مساعدات لأكثر من مليون سوري محاصر داخل سوريا، قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

وترتكز الخطة بشكل أساسي على مناطق دمشق، حيث لم يُسمح بعد بوصول قوافل الأمم المتحدة إلى 6 من أصل 18 منطقة محاصرة في سوريا من قبل قوات النظام، بحسب رئيس المجموعة.

إلى ذلك أشار يان إيغلاند، كبير مستشاري المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى وجود عراقيل لا تزال تعـترض طريق وصول المساعدات الطبية والأدوية إلى 6 مدن سورية محاصرة.

وقال: "ليس بإمكاننا إجلاء المتضررين عن المناطق المحاصرة التي يصعب أيضا الوصول إلى بعضها. إنهم يموتون، ليس فقط بسبب نقص المعدات الطبية، بل لعدم تمكن الكوادر الطبية من الوصول. نحتاج بحق أن تساعدنا الحكومة السورية في المجال الطبي".