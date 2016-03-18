المعارضة: لاجئو سوريا عائدون لها عندما يجدون بيتا آمنا

قال متحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة الرئيسية في سوريا، اليوم الجمعة، إن ملايين اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم، وسيفعلون ذلك إذا نجحت محادثات السلام في جنيف وتوقف القتال.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن ما يربو على 4.8 مليون سوري لاجئون في دول مجاورة لسوريا، بينها لبنان وتركيا وفي شمال إفريقيا، بينما تقدم 900 ألف آخرون بطلبات لجوء إلى أوروبا.

وبينما تدخل جولة محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة يومها الخامس في جنيف قال سالم المسلط "الحقيقة لو سألت أي شخص أي مكان أفضل له سيقول بيته".

وأضاف المسلط "مع تقديرنا لما فعلته الدول الأخرى واحتضنت الشعب السوري واحتضنت المهجرين السوريين. لكن وجودهم مؤقت في هذه الدول. لا بد من أن يعودوا وسيعودون في اللحظة التي يجدون فيها بيتا آمنا في سوريا. عندما يقف هذا القصف وعندما يقف هذا القتل في سوريا سيعودون على الفور".

وتابع قائلا "ينتظرون اللحظة التي تحقق لهم ذلك، وينتظرون ما تنتج عنه هذه المفاوضات. إن كانت النتائج إيجابية فكل سيحزم حقائبه باتجاه سوريا".