أميركا: روسيا سحبت معظم طائراتها المقاتلة من سوريا

أعلن الجيش الأميركي أمس الجمعة أن روسيا سحبت معظم طائراتها المقاتلة من سوريا، وأضاف أن روسيا لم تشن أيضا غارات جوية في شمال البلاد هذا الأسبوع.

وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي للصحافيين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "ما زال لديهم طائرات هليكوبتر وبعض طائرات النقل، لكن ما لاحظناه هو أن غالبية المقاتلات الروسية غادرت سوريا".

وكان رايدر قد قال في بادئ الأمر إن الولايات المتحدة لم تلحظ شن القوات الروسية أي ضربات جوية في الأيام الأخيرة، ولكنه أوضح فيما بعد أن هذا لا ينطبق إلا على شمال سوريا فقط.

وقال "على الرغم من أننا لم نر غارات جوية روسية في المناطق الشمالية من سوريا هذا الأسبوع، فيبدو أن الروس شنوا بعض الغارات الجوية بعد كل ذلك في جنوب سوريا في المنطقة المحيطة بتدمر دعما للنظام السوري".