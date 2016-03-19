ثوار درعا يستعيدون مقراتهم من داعش ويقتلون "أميرهم"

تمكنت كتائب الثوار من استعادة السيطرة الكاملة على المقرات التي اقتحمها مسلحو تنظيم "تجمع أنصار الأقصى" المبايع لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة إنخل في الشمال الغربي من ريف درعا جنوب البلاد.

وأفاد المكتب الإعلامي لجبهة ثوار سوريا لشبكة سوريا مباشر بمقتل أمير تنظيم تجمع أنصار الأقصى المدعو مالك الفروان "أبو فيصل" و15 من مسلحي التنظيم خلال الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في المدينة فضلاً عن إصابة العشرات منهم.

وجاءت سيطرة كتائب الثوار بعد وصول تعزيزات إليهم عقب الهجوم المباغت لمسلحي داعش، وتسللهم إلى المدينة صباح أمس الجمعة، وسيطرتهم على عدد من مقرات الجيش الحر في المدينة.