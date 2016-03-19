روسيا: لم نسجل انتهاكات لهدنة سوريا بالسلاح الثقيل

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن المراقبين الروس لم يسجلوا أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا باستخدام أسلحة ثقيلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن، أمس الجمعة، أن روسيا سحبت معظم طائراتها المقاتلة من سوريا، وأضاف أن روسيا لم تشن أيضا غارات جوية في شمال البلاد هذا الأسبوع.

وقال الكولونيل باتريك رايدر، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي للصحافيين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "ما زال لديهم طائرات هليكوبتر وبعض طائرات النقل، لكن ما لاحظناه هو أن غالبية المقاتلات الروسية غادرت سوريا".