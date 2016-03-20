المعارضة السورية في جنيف: نسعى إلى انتقال سياسي

أعلن عضو وفد المعارضة السورية في جنيف، يحيى القضماني، السبت، أن المعارضة تريد مفاوضات تفضي إلى انتقال سياسي في البلاد، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمعارضة.

وتستأنف جولة المفاوضات يوم الاثنين في جنيف بين المعارضة والنظام.

ورفض وفد المعارضة أي تأجيل للجولة المقبلة من مباحثات جنيف، لما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سوريا.

وأعربت المعارضة السورية عن أملها أن تقوم روسيا بالضغط على نظام بشار الأسد للتوصل إلى حل سياسي.

وأكدت المعارضة أن النظام السوري مازال متعنتا ويرفض أي حوار جدي مع المعارضة.

وشددت على أنها لن تتنازل عن حقوق الشعب السوري في المفاوضات مهما بلغت التحديات والضغوط.

وذكرت المعارضة، ممثلة في القضماني، أن اجتماعات الأسبوع الماضي مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا كانت بناءة.