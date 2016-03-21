داعش يتمدد في ريف درعا الغربي

سيطر ما يعرف بلواء شهداء اليرموك الذي بايع تنظيم داعش على بلدتي تسيل وعدوان في ريف درعا الغربي في سوريا بعد اشتباكات مع الثوار.

وقال ناشطون سوريون إن لواء شهداء اليرموك شنّ اليوم هجوماً على بلدة تسيل من أكثر من محور، وتمكن من السيطرة عليها دون مقاومة تذكر من الثوار الذين انسحبوا من البلدة.

إلى ذلك، شنت قوات النظام هجماتٍ بالبراميل المتفجرة على بلدات ومدن سورية عدة، من بينها خان شيخون في ريف إدلب، وداريا في ريف دمشق.

وطال قصف مروحيات النظام أيضا بلدتي كفر نبودة، والقصابية في ريف حماة، وجبل شحشبو في إدلب.

