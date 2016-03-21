أميركا ترفض دعوة روسية لاجتماع طارئ حول هدنة سوريا

رفضت الولايات المتحدة، الاثنين، دعوة روسية لاجتماع عاجل بشأن انتهاكات اتفاق وقف العمليات القتالية في سوريا، المطبق منذ ثلاثة أسابيع قائلة: "إنه تم التعامل مع ذلك بالفعل بشكل بناء".

وقال مسؤول أميركي في جنيف "اطلعنا على التقارير الإعلامية الخاصة بمخاوف روسيا بشأن انتهاكات وقف القتال. أيا كان من يدلي بهذه التصريحات فهو مضلل لأن هذه المسائل تم بحثها بشكل مطول بالفعل وما زال يجري بحثها بشكل بناء".



وكانت القيادة المشتركة للقوات المسلحة الروسية اقترحت اليوم عقد اجتماع عاجل مع ممثلين أميركيين للاتفاق على آلية مراقبة وقف العمليات القتالية في سوريا، قائلة إنها قد تعمل بشكل منفرد اعتبارا من الغد إذا لم تتلق رداً.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "المزيد من التأخير في تنفيذ القواعد المتفق عليها للرد على انتهاك نظام وقف إطلاق النار في سوريا غير مقبول. سكان مسالمون يموتون كل يوم هناك نتيجة لأعمال استفزازية وقصف." وأضافت أن اجتماع الوفدين الروسي والأميركي يمكن أن يعقد في موسكو أو أي مكان آخر.