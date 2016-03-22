الجيش التركي يعتقل 10 يشتبه بانتمائهم لداعش قرب سوريا

اعتقلت قوات الأمن 10 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" قرب الحدود مع سوريا اليوم الثلاثاء وكان أحدهم يحمل شحنة ناسفة، وفق بيان للجيش التركي.



وذكر البيان أن الرجال كانوا يحاولون دخول تركيا من سوريا عبر طرق غير قانونية. ونشر الجيش صورة تظهر شحنة ناسفة بعد تفكيكها.



وتحمل تركيا التنظيم مسؤولية هجوم انتحاري باسطنبول قتل فيه أربعة أشخاص السبت الماضي.