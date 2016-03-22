المعارضة السورية: لا أرضية مشتركة بمقترحات وفد النظام

قالت المعارضة السورية اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي أرضية مشتركة مع حكومة الأسد بعد أكثر من أسبوع من مباحثات السلام، واتهمت دمشق بحصار مناطق جديدة وتكثيف عمليات إسقاط البراميل المتفجرة على المدنيين.

وقال أسعد الزعبي رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إن المعارضة لا تجد أي أرضية مشتركة في الوثيقة المقدمة من الحكومة لمبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

وأضاف أن الحكومة زادت عدد المناطق التي تحاصرها من 15 إلى 25 وكثفت إسقاط البراميل المتفجرة خلال الأيام الماضية.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدث الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا اليوم الثلاثاء إن لديه آمالا عريضة في أن يعطي اجتماع وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا غدا الأربعاء قوة دافعة لقضية الانتقال السياسي في البلاد.

وأضاف دي ميستورا "ننظر باهتمام كبير.. ولدينا آمال عريضة في أن تكون المحادثات في موسكو إيجابية، وبكل صراحة لن يتم تسوية كل شيء في يوم واحد- وإنما (نأمل أن تكون) إيجابية في الاتجاه الصحيح للمساعدة في استئناف المحادثات من خلال التعامل بشكل أكثر عمقا مع قضية الانتقال السياسي".