دي ميستورا: حكومة سوريا ترفض الحوار حول الانتقال

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، الاثنين، إنه قلق من بطء التقدم في مباحثات السلام، محذرا من أنه بدون البدء في حوار بشأن الانتقال السياسي سيكون من الصعب الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية وتسليم المساعدات.

وبعد مباحثات مع رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري قال دي ميستورا إن الجعفري أبلغه بأن من المبكر جدا مناقشة الانتقال السياسي.

وأضاف دي ميستورا للصحافيين: "أكد أنه من المبكر الآن الحديث عن ذلك".

وتابع المبعوث الدولي: "الكل يوافق بصورة أو أخرى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية لا يزال صامدا وبدرجة كبيرة وكذلك نقل المساعدات الإنسانية، لكن سيتعذر الحفاظ على هذين الأمرين إذا لم نحقق تقدما في قضية الانتقال السياسي".