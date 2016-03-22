واشنطن تحذر موسكو من "أعمال أحادية" بسوريا

طالبت الولايات المتحدة روسيا بالامتناع عن "أية أعمال أحادية الجانب في سوريا"، بعد تلويح موسكو باستخدام القوة العسكرية مجدداً للرد على من ينتهك الهدنة، وأنها ستتصرف اعتباراً من اليوم بشكل منفرد لمراقبة وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك قبيل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو.

ويعد هذا تحذيراً أميركياً مباشراً لروسيا من مغبة الإقدام على أي عمل أحادي الجانب في مواجهة ما تصفه بـ"الخروقات المستمرة للهدنة في سوريا".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، إن واشنطن بانتظار الرد الروسي على ما قدمته الولايات المتحدة بشأن طرق تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا.

وجاء التحذير الأميركي رداً على تهديد هيئة الأركان الروسية لواشنطن من أنها ستستخدم القوة ضد من ينتهك الهدنة في سوريا.

وأكدت روسيا أنها ستتصرف ابتداءً من الثلاثاء بشكل منفرد لمراقبة وقف إطلاق النار ما لم تتلق رداً من واشنطن.

وذهبت موسكو إلى توجيه الاتهام المباشر لواشنطن بالقول إنها غير مستعدة لبحث صياغة مشتركة مفصلة لمراقبة الهدنة.

يأتي التحذير الأميركي والتهديد الروسي فيما تستعد موسكو لاستقبال كيري حيث يجري محادثات مع المسؤولين الروس بشأن السلام في سوريا، وهي الزيارة التي أُعلن عنها بعد الانسحاب الروسي المفاجئ.

ورغم الخلافات فإن الخارجية الروسية أعربت عن أملها في أن تسهم زيارة كيري في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، أعلن أن موسكو يمكن أن تستخدم القوة من جانب واحد ضد جماعات مسلـحة تخرق اتفاق وقف القتال في سوريا في حال عدم حصولها على رد أميركي على اقتراحاتها بشأن الهدنة.