"مصير الأسد" مهمة دي ميستورا الصعبة

تواصلت المفاوضات بشأن الأزمة السورية في جنيف، وسط تباين كبير في مواقف طرفي النزاع، لا سيما على مرحلة الانتقال السياسي التي تبحث مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وكمن يقفز في حقل ألغام، تسير المفاوضات السورية ببطء في جنيف، وسط تناقضات كبيرة بين وفدي النظام والمعارضة، ما دفع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى الإعراب عن قلقه إزاء هذا البطء، محذراً من أنه "بدون البدء في حوار بشأن الانتقال السياسي سيكون من الصعب الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية وتسليم المساعدات".

وبعد إجرائه مشاورات مع وفد النظام، انتقد المبعوث الدولي رئيس وفد النظام إلى جنيف بشار الجعفري، قائلاً إن "على هذا الوفد أن يفهم أولاً المقصود بالانتقال السياسي بعد تصريحات الجعفري التي قال فيها إن مناقشة الانتقال السياسي مسألة مبكرة".

تأتي تصريحات دي ميستورا في الوقت الذي أكد فيه الجعفري رفضه التطرق إلى مصير الأسد في المفاوضات، معتبراً "أي حديث في هذا الشان أمر لا يستحق الرد".

وكان عضو الائتلاف الوطني السوري، هشام مروة، قد اتهم النظام بالمماطلة في عملية الانتقال السياسي في سوريا، وأنه يحاول خرق الهدنة.