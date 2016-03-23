ألمانيا: هناك حاجة لحل في سوريا يبقيها دولة علمانية

شدد وزير خارجية ألمانيا، فرانك فالتر شتاينماير، على الحاجة لحل في سوريا يُبقي عليها دولة علمانية يمكن أن تعيش فيها كل الجماعات.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وألمانيا اتفقتا على الحاجة لمحادثات سلام سورية شاملة.

ومن المفترض أن يلتقي شتاينماير بوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم.

من جهة ثانية، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام تتقدم نحو مناطق وسط سوريا ومحافظات حمص حتى باتت على مشارف مدينة تدمر الأثرية، وذلك بمؤازرة من سلاح الطيران الروسي بهدف استعادتها من تنظيم "داعش" الذي يسيطر عليها منذ ما يقارب العام.