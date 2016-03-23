الجعفري: الرد على وثيقة دي ميستورا بداية الجولة القادمة

أعلن رئيس وفد نظام الأسد في مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، أن حكومة النظام السوري ستراجع وثيقة سلمها لها مبعوث الأمم المتحدة، سيتفان دي ميستورا، وستقرر موقفها إزاءها مع بداية الجولة المقبلة من المفاوضات، بحسب قوله.

وقال الجعفري إن "الوفد والحكومة سيدرسان الوثيقة بعناية في دمشق، وسيتم الرد عليها في بداية الجولة التالية من محادثات السلام".

من جهته، رأى دي ميستورا أن الرسالة من وراء الهجمات التي ضربت بروكسل وتبناها تنظيم "داعش" هي ضرورة إنهاء الحرب السورية والحاجة لعملية انتقال سياسي، ليتسنى التركيز على التصدي لهذا التنظيم.

بدورها، أكدت المعارضة السورية انخراطها في مفاوضات جنيف وتحليَها بالصبر والمسؤولية، بعد إعلان وفد النظام أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش.