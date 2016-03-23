تركيا تعتقل يابانيا حاول الانضمام لتنظيم "داعش بسوريا"

قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن التركية اعتقلت يابانيا حاول الانضمام لتنظيم "داعش" بالقرب من الحدود مع سوريا اليوم الأربعاء.

وكان الياباني البالغ من العمر 24 عاما في طريقه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم الراديكالي، عندما تم توقيفه في بلده كاركميش بمحافظة غازي عنتاب على الجانب الآخر من الحدود مع مدينة جرابلس السورية.

وقالت المصادر إن الياباني اتصل بعناصر التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، أوضح متحدث باسم السفارة اليابانية في أنقرة أنها اطلعت على التقارير الإعلامية لكنه لم يؤكد النبأ بعد.