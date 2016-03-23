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روسيا تطالب السوريين المشاركين في "جنيف" بالصبر

المصدر: موسكو - رويترز
جانب من محادثات جنيف (أرشيفية)
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء أنه كان من المتوقع دوماً أن تكون محادثات السلام السورية الجارية في جنيف طويلة وصعبة، وأن من السابق لأوانه الحديث عن نفاد صبر أي جانب في المحادثات.

وكان بيسكوف يرد على سؤال من وكالة "رويترز" عما إذا كانت روسيا ستشجع وفد النظام السوري في جنيف على المشاركة في المفاوضات بشكل ملموس بشأن الانتقال السياسي.

وقال بيسكوف في مؤتمر هاتفي مع الصحافيين: "لم يتوقع أحد قط مفاوضات سهلة ولا يصح الشعور بالفعل بنفاد الصبر. الصبر بل الكثير منه ضروري لكل الأطراف. هذا شيء واضح".

وأضاف: "روسيا تبنت دوماً اتجاهاً لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة للمحادثات بين السوريين للتقدم بنجاح. ودون شك ستستمر روسيا في هذا التوجه المسؤول".

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