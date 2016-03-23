مدونون: مقتل سادس جندي روسي في سوريا

قالت مجموعة من المدونين الروس، اليوم الأربعاء، إن جنديا روسيا سادسا قتل في العملية العسكرية التي تنفذها بلاده في سوريا في شهر فبراير، لكن وفاته لم تعلن رسميا.

وأضاف المدونون الذين يراقبون حملة بلادهم في سوريا، ويعملون تحت اسم (فريق مراقبة الصراع) على موقعهم الإلكتروني أن سيرغي تشوبوف (51 عاما) الميجر بقوات وزارة الداخلية الروسية قتل في سوريا يوم الثامن من فبراير، ودفن في حي بالاشيخا في موسكو.

وتابعوا أن مهمة تشوبوف في سوريا لم تتضح. ونقلوا عن مدونات صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرها معارف تشوبوف وتحدثوا فيها عن وفاته وقالوا إنهم عرفوا أين دفن.

وأكد أحد المصادر المنقول عنها في التقرير وفاة تشوبوف.

وقال راديك بيلوف لرويترز "أعلم أن تشوبوف كان مفاوضا في سوريا وقتل بإصابة مباشرة من قذيفة مورتر". ويقول بيلوف إنه خدم تحت قيادة تشوبوف في مفرزة استطلاع في تسعينات القرن الماضي.

واعترفت روسيا حتى الآن بمقتل خمسة من أفراد قوات الأمن المشاركين في العملية في سوريا.