قوات النظام السوري تعلن دخولها تدمر.. والمعارضة تنفي

قالت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن قوات النظام دخلت إلى مدينة تدمر بعد أن سيطرت على نقاط استراتيجية بمحيط المدينة في حين تدور معارك عنيفة على مداخل المدينة الغربية والجنوبية الغربية.

ونشرت تنسيقية تدمر على صفحتها الرسمية تأكيدات بأنه لا صحة لكل الأخبار المتداولة عن دخول النظام للمدينة حتى اللحظة، وأكد الكلام نشطاء من المدينة.

وقالت التنسيقية إن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين تنظيم داعش من جهة و جيش النظام و ميليشيات طائفية من جهة أخرى على مدخلي المدينة الغربي والجنوبي الغربي، حيث يسيطر النظام وحتى اللحظة على كل من:

- القصر القطري في منطقة العوينة ويتمركز في محيطه من الجنوب الغربي 5 كم.

- جبل هيان ومحيطه جنوب غربي تدمر 8 كم.

- جبل الطار شمال غربي تدمر 3 كم.

ولا يزال القصف والغارات الجوية الروسية مستمرة على المدينة منذ الأمس.

وكان المرصد السوري أكد في وقت سابق أن تنظيم داعش طلب من الأهالي مغادرة تدمر وهو ما يشير إلى نية التنظيم خوض معارك داخل أحياء المدينة، المعركة التي بدأها جيش النظام قبل أسبوعين تحت غطاء جوي وفرته الطائرات الروسية.