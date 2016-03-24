كيري في موسكو لبحث الانتقال السياسي في سوريا

يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء وجوده في موسكو للحصول على إجابات على أسئلة تتعلق غالبيتها بحل الأزمة السورية، أي برؤية روسيا للانتقال السياسي في سوريا وتحديدا من مسألة مصير الأسد، والتي يريد كيري الحصول عليها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.

اما الاجتماع بين كيري ونظيره سيرغي لافروف فسيركز على تقييم اتفاق وقف الأعمال القتالية والذي يعتقد البيت الأبيض أنه يسير بشكل أفضل مما توقع كثيرون رغم الانتهاكات اليومية

وسيكون الاتفاق على إجراءات لرصد هذه الانتهاكات وإنهائها على رأس جدول أعمال كيري ولافروف .

كل هذه القضايا التي ستبحث في الساعات الأربع والعشرين القادمة يعلق المبعوث الأممي إلى سوريا آماله على تحقيق تقدم بشأنها بين واشنطن وموسكو، ويقول إن هذا سيعطي دفعة لمحادثات السلام السورية في جنيف والتي تراوح مكانها.