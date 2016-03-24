اتفاق أميركي روسي على مفاوضات سورية مباشرة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن موسكو وواشنطن ستضغطان من أجل إجراء "مفاوضات مباشرة" بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة اللذين أجريا في جنيف جولة مفاوضات غير مباشرة لم تكن مثمرة.

وقال لافروف في موسكو في ختام اجتماع استمر أكثر من 4 ساعات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه "في ما يتعلق بالمسائل الملحة، لقد اتفقنا على أن نضغط من أجل أن تبدأ في أسرع وقت ممكن مفاوضات مباشرة بين الوفد الحكومي وكل أطياف المعارضة".

وذكر كيري أن واشنطن وموسكو ستدفعان من أجل حصول انتقال سياسي في سوريا، وأنهما تريدان دستورا جديدا في سوريا بحلول أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير الخارجية الأميركي كيري أن وقف إطلاق النار الهش في سوريا أدى إلى تراجع مستويات العنف هناك، لكنه يرغب في انحسارها بصورة أكبر، كما ينشد تدفقا أكبر للمساعدات الإنسانية.

وقال كيري لنظيره الروسي سيرغي لافروف في مستهل محادثاتهما بموسكو "يسعنا القول إن قلة قليلة للغاية كانت قبل ثلاثة أسابيع تعتقد أن وقف الأعمال القتالية ممكن في سوريا".

وأضاف: "حقق ذلك العمل قدرا من التقدم. حدث تراجع هش للعنف لكنه مفيد".