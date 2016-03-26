بان كي مون: الحل السلمي هو الحل النهائي للأزمة السورية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارة لمخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الجمعة، أهمية حل الأزمة السورية سلمياً، معرباً عن أمله في وصول الأطراف السورية لهذه النتيجة في مفاوضات جنيف.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي المدني، في فندق فينيسيا في بيروت: "إن الحل الأكثر أهمية في سوريا سيكون في حل هذه القضية من خلال الحوار السياسي السلمي، والحل السياسي هو الحل النهائي لهذه المشكلة." وأاضف: "آمل مخلصا أن تؤدي المحادثات الجارية حاليا بين الطرفين إلى الخروج من هذا المأزق."

ولفت إلى أن لبنان "يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة إلى الفرد الواحد"، معلناً أن المجتمع الدولي سوف يدعم "اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم لبنان مؤقتا، إلى حين يتمكنون من العودة بسلام وأمان إلى سوريا".