هل بدأ تقسيم سوريا؟.. الأكراد يصدرون وثائقهم الرسمية

شنّت صفحات موالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد هجوماً عنيفاً على ما يعرف بـ"الإدارة الذاتية للأكراد" السوريين، بعدما تبين أن هذه الإدارة قد بدأت بإصدار وثائقها الخاصة والممهورة بخاتم رسمي يحمل شعارها ككيان سياسي ومدني مستقل.

وكانت "الإدارة الذاتية للأكراد"، والتي قالت الإدارة الأميركية إنها لن تعترف بها، قد أصدرت إيصالات مالية رسمية تحمل اسمها، ووفق ما طالعه "العربية.نت" فإن الإيصال هو وثيقة جمركية تتعلق بتحصيل مالي على المشتقات النفطية، ويعود تاريخه إلى الشهر الحالي، بعد أن طُمِس تاريخ اليوم والإبقاء على الشهر والسنة، لأسباب مجهولة لم تعرف حتى الآن.

والإيصال يحمل رقم (10) أو ما بقي من الرقم، ويحمل البيانات "الرسمية التالية: الإدارة الذاتية الديمقراطية، مقاطعة عفرين، سوريا، هيئة المالية، إدارة الجمارك!

وهو عبارة عن إيصال قبض، كما يرد ذلك في عنوانه المطبوع. ثم الخاتم الرسمي الذي يحمل شعار الإدارة الذاتية على يمينه.

وعلى الفور من نشر صورة من هذا الإيصال، وتحت تهديد علني للأكراد بأن "مصيركم الدعس بالبوط العسكري يا ناكري الجميل" كما ورد في إحدى الصفحات الموالية لنظام الأسد، بدأت تعليقات تعبر عن استيائها ومخاوفها من أن يكون هذا هو أول "بشائر" تقسيم سوريا على "يد الأسد" الذي أضاع سوريا وإلى الأبد، كما قال تعليق يأسف لمصير البلاد التي أدارها الأسد "وكسر رقبتها" و(...) وما لا يمكن للعربية.نت أن ينشره في هذا السياق، بطبيعة الحال.

ويعني هذا الإيصال الرسمي الذي لم تتأكد "العربية.نت" من صحته بعد، أن الإدارة الذاتية للأكراد، في حال كان الإيصال حقيقياً، قد بدأت بالفعل ممارسة الانفصال السياسي والإداري والتنظيمي عن باقي الأرض السورية، خصوصا بعد الدعم الذي تلقته من القوات الجوية الروسية ومن قوات نظام الأسد نفسه، والذي مكّنها من فرض سيطرتها في مناطقها، ومن ثم الإعلان في وقت سابق عن إنشاء ما يسمى "الإدارة الذاتية" للأكراد، وهو الكيان الذي يلاقي رفضاً أميركياً وعربياً وتركياً.