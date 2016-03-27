روسيا تعترف بوجود قوات خاصة مازالت تعمل في سوريا

لا تخفي روسيا وجود وحدة قوات خاصة على أرض المعارك السورية، تساند قوات النظام وهذه الوحدة موجودة حالياً، بحسب ما أعلن الجيش الروسي رغم الحديث عن الانسحاب من سوريا.

ويقول الجيش الروسي إن هذه القوات الخاصة تقوم بأعمال استطلاع تكميلية لتحديد الأهداف التي يقصفها الطيران الروسي وتشارك في إرشاد الطائرات لأهداف في المناطق المعزولة إلى جانب مهام خاصة أخرى.

وبحسب الجيش الروسي فإن المستشارين العسكريين يعملون في سوريا على كل المستويات بما فيها التقنية ويساعدون قوات النظام في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية.

وساهم هؤلاء المستشارون في تشكيل جهاز مستشارين عسكريين سوريين، كما دربوا قوات النظام والقوات الكردية وفصائل أخرى.