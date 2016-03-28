الأردن:تقرير منظمة العفو حول اللاجئين السوريين غير منصف

أعلن وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين، ناصر جودة، أن تقرير منظمة العفو الدولية حول اللاجئين السوريين على الحدود غير منصف، وأن ما تقدمه بلاده لا يحتاج لإثبات ويجب النظر إلى الدول التي لا تقدم مساعدات إنسانية في هذا الجانب.

وأشار جودة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، إلى ما تقوم به القوات المسلحة الأردنية لإدخال اللاجئين السوريين على الحدود والتكلفة التي يتم تحملها بهذا الإطار وهم يستقبلون هؤلاء اللاجئين على المعبر غير الرسمي والعالم بأكمله يدرك ذلك.

وأوضح أن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين يتعالجون في مستشفيات المملكة، كما أن المدارس عادت لتطبيق نظام الفترتين لاستيعابهم علاوة على العبء الكبير في قطاعات المياه والطاقة والوظائف.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في تقرير لها، صدر الأربعاء الماضي، السلطات الأردنية بوضع عوائق كبيرة أمام اللاجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات عند سعيهم للحصول على الخدمات الصحية، وذلك من خلال مطالبتها لهم بدفع رسوم الخدمات الطبية.

