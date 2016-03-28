مدير المخابرات الأميركية ناقش "رحيل الأسد" مع موسكو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة الأميركية في روسيا قولها، اليوم الاثنين، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، جون برينان، أثار مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

وأضافت أن برينان ناقش أيضاً أثناء زيارته لموسكو مطلع الشهر الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن أوليج سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله اليوم، إن برينان عقد اجتماعات في مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي وغيره، وإن زيارته لا علاقة لها بقرار موسكو بدء سحب قواتها من سوريا.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، نفى اليوم الاثنين أي اتصالات بين برينان والكرملين أثناء الزيارة.