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نظام الأسد: مستعدون للتحالف مع أميركا ضد الإرهاب

المصدر: العربية.نت
بشار الجعفري مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة ورئيس وفده المفاوض في مباحثات جنيف
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قال بشار الجعفري مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة ورئيس وفده المفاوض في مباحثات جنيف، إن حكومة النظام السوري مستعدة للتعاون مع أميركا في تحالف دولي ضد الإرهاب، ولكن فقط إذا نسقت الولايات المتحدة العمل مع دمشق بشكل لم تفعله حتى الآن.

وأضاف الجعفري أن "التحالف الدولي ضد داعش لم ينجح في سوريا لأنه لم ينسق مع الحكومة السورية، لكن روسيا نجحت لأنها فعلت ذلك".

وتابع "نحن مع إنشاء تحالف دولي لمكافحة الإرهاب لكن بالتنسيق مع "الحكومة السورية". ليس لدينا مانع أن نتحالف مع أميركا لكن يكون بالتنسيق مع سوريا".

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