أوكسفام تدعو لرفع نسبة توطين اللاجئين السوريين

أعلنت منظمة "أوكسفام" البريطانية غير الحكومية في تقرير الثلاثاء أن الدول الغنية لم تعد توطين غير 1.39% من نحو خمسة ملايين لاجئ سوري، داعية إلى رفع هذه النسبة.

وطالبت المنظمة الدول الغنية بمضاعفة جهودها لاستقبال 10% على الأقل من 4.8 مليون لاجئ سوري مسجلين في دول جوار سوريا.

لكن حالياً، لم تعد تلك الدول توطين سوى 67100 شخص، أي ما نسبته 1.39%، وفقاً للمنظمة.

ونشرت "أوكسفام" تقريرها قبل انعقاد مؤتمر دولي في 30 مارس الحالي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، حيث سيطلب خلاله من الدول توفير أماكن لإعادة توطين اللاجئين السوريين.

ولا تزال غالبية هؤلاء اللاجئين في الدولة القريبة من سوريا، مع دخول النزاع عامه السادس.

كما يهدف المؤتمر، الذي سيفتتحه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى "تقاسم المسؤولية العالمية" المرتبطة بأزمة اللاجئين التي أنتجتها الحرب القائمة في سوريا، والتي أسفرت عن أكثر من 270 ألف قتيل.

وبحسب "أوكسفام"، فإن ثلاث دول غنية فقط، وهي كندا وألمانيا والنروج، قد تجاوزت "حصتها العادلة" من إعادة التوطين نسبة إلى وضعها الاقتصادي، في الاستقبال الدائم للاجئين.

كذلك أشارت المنظمة إلى أن خمس دول أخرى، وهي أستراليا وفنلندا وأيسلندا والسويد ونيوزيلندا، ساهمت بأكثر من نصف حصتها. أما الدول الـ20 الواردة في التقرير، "ما زال عليها أن تظهر المزيد من الإرادة في فتح طرق آمنة وشرعية للاجئين".

وأيضاً، فإن فرنسا لم تستقبل حتى اليوم إلا 1000 لاجئ سوري، أي 4% من أصل 26 ألف شخص الذين يفترض أن تستقبلهم.

أما الولايات المتحدة التي استقبلت 1812 لاجئاً سورياً وتعهدت باستقبال 10 آلاف آخرين، فليست تساهم إلا بـ7% من حصتها التي تبلغ نحو 171 ألف شخص.

وساهمت هولندا بنحو 7%، والدنمارك 15%، وبريطانيا بـ22%، وفقاً لـ"أوكسفام".

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية، ويني بيانييما، إنه "يمكن للدول التي تتمتع باقتصادات قوية وخدمات جيدة وبنى تحتية متطورة أن تعيد توطين نصف مليون لاجئ فوراً إذا ما أرادت فعلاً".

ولفتت إلى أن عدد اللاجئين في لبنان يبلغ خمس التعداد السكاني، فيما يشكلون 10% من السكان في الأردن.

