شبيحة الأسد يخربون معرضاً في جنيف

أقيم في مدينة "جنيف" معرض لصور يشارك فيه سوريون يتحدثون فيه عما تعنيه لهم الثورة السورية، وعن تأثيرها في حياتهم، وعبروا فيه عن المأساة التي تعيشها سوريا على يد "نظام الأسد" الذي يفتك بها على مرأى العالم الصامت.

ونظمت جمعية "يقظة جنيف" بمشاركة القسم الثقافي لمدينة جنيف وبالتعاون مع مؤسسة زيتون ومنظمة رسالة إلى سورية المعرض تحت عنوان "سوريا: الثورة اليتيمة"، وهو بمثابة دعوة مفتوحة للسوريين للمشاركة فيه بإرسال صور عن موقف ومشاركة كل منهم في الثورة.

وقد قام شبيحة الأسد بالهجوم على المعرض وتخريب اللوحات والكتابة على بعض اللوحات كلمة "الأسد".