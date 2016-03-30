مساعدات سعودية جديدة للاجئين السوريين بالأردن

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري تقديم مساعداتها على اللاجئين السوريين في الأردن، حيث دشنت الحملة اليوم الأربعاء، الجسر البري الإغاثي 16 المكون من 75 شاحنة محملة بأكثر من 1650 طناً من المواد الإغاثية والغذائية.

ونقلت الحملة المساعدات إلى المستودعات الخاصة بها في محافظة المفرق الأردنية كمحطة أولى ومن ثم توزيعها على اللاجئين السوريين في محافظات المملكة والمخيمات ضمن برنامج محدد.

وقال المدير الإقليمي للحملة السعودية، بدر السمحان إن الجسر الإغاثي يهدف إلى سد احتياجات اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بتوزيع المساعدات غداً الخميس على اللاجئين السوريين.