المعارضة السورية: موسكو تحاول تقويض المفاوضات

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول بالمعارضة السورية قوله إن مستقبل رئيس النظام بشار الأسد يجب أن يكون الموضوع الرئيسي لمحادثات جنيف.

واعتبر رياض نعسان أغا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، أن دعوة موسكو لعدم مناقشة رحيل الأسد تهدف لتقويض المفاوضات.

وتساءل "ما الذي سنناقشه إذا لم نناقش مصير الأسد؟

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال إن واشنطن تفهمت موقف موسكو بأنه ينبغي عدم مناقشة مستقبل الأسد الآن.

بدوره، نفى الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة السورية منذر ماخوس، نفى وجودَ توافقٍ روسيٍ أميركي مـفترض بشأن عدم التطرق لموضوع الأسد في الوقت الراهن.