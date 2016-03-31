روسيا: نفذنا أكثر من 2000 ضربة لدعم تحرير تدمر

نقلت وكالات أنباء، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن أولى وحدات خبراء إزالة الألغام الروسية وصلت إلى سوريا لإزالة الألغام من الجزء التاريخي من مدينة تدمر الأثرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المستشارون العسكريون الروس لعبوا دورا مباشرا في التخطيط لعملية تحرير المدينة الأثرية السورية.

كما أضافت الوزارة أنها نفذت أكثر من ألفي ضربة جوية لتحرير المدينة المحاصرة من تنظيم داعش.

وكانت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء جوي كثيف من طائرات روسية قد استعادت السيطرة علي مدينة تدمر التاريخية مطلع هذا الأسبوع في أكبر انتكاسة لتنظيم "داعش" منذ 2014.

ودعا رئيس النظام السوري بشار الأسد الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، الأربعاء، إلى مساعدة سوريا في ترميم تدمر بعد أن خروج العناصر الإرهابية من المدينة التاريخية.