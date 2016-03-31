الأسد مستعد لاستيعاب "المسلحين" الراغبين بإلقاء السلاح

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد لوكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس إنه مستعد لاستيعاب "المسلحين" الراغبين في إلقاء السلاح حقنا للدماء في سوريا.

وأضاف قائلا "بالنسبة لنا كدولة.. المبدأ العام هو أننا مستعدّون لاستيعاب كل مسلح يريد أن يلقي سلاحه بهدف أن نعيد الأمور إلى شكلها الطبيعي وأن نحقن الدماء السورية".

وتابع كذلك إن جلب قوات حفظ سلام دولية لسوريا غير منطقي ومستحيل، لأن مثل هذه القوات تعمل على أساس اتفاقيات دولية وهذه الاتفاقيات يجب أن توافق عليها بعض الدول.

كما أشار إلى أنه لا يوجد في هذه الحالة سوى كيان واحد هو "الحكومة السورية".

كما أضافت الوكالة الروسية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أبلغها استعداده لإجراء انتخابات مبكرة، إذا أراد الشعب السوري ذلك.

وكان الكرملين قد نفى صحة تقرير نشر بصحيفة "الحياة" عن "تفاهم أميركي - روسي على رحيل بشار الأسد إلى دولة ثالثة".

حيث نشرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم خبراً منسوباً لدبلوماسي في مجلس الأمن جاء فيه أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري "أبلغ دولا عربية معينة أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى تفاهم على مستقبل العملية السياسية في سوريا، من ضمنه رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى دولة أخرى".