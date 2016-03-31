المرصد: مقتل مبعوث البغدادي إلى ريف حلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة بدون طيار، يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي قتلت مبعوث زعيم تنظيم داعش إلى ريف حلب الشمالي أبو الهيجاء التونسي.

وبحسب المرصد، فإن الغارة استهدفت ليل الأربعاء الخميس عند أطراف مدينة الرقة سيارة تقل القيادي العسكري في تنظيم داعش أبو الهيجاء التونسي الذي أرسله أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم، من العراق ليشرف على العمليات العسكرية في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأسفر الاستهداف عن مقتل أبو الهيجاء، كما أفاد المرصد السوري أن شخصاً آخر كان برفقة أبو الهيجاء في السيارة، قتل أيضاً، ولم يعلم ما إذا كان سائقه أو قيادياً آخر في التنظيم.