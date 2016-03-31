والكرملين ينفي حقيقة التفاهم الأميركي-الروسي حول الأسد

نفى الكرملين صحة تقرير نشر بصحيفة "الحياة" عن "تفاهم أميركي - روسي على رحيل بشار الأسد إلى دولة ثالثة".

وكانت الصحيفة نشرت في عددها الصادر اليوم خبرا منسوبا لدبلوماسي في مجلس الأمن جاء فيه أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري "أبلغ دولا عربية معينة بأن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى تفاهم على مستقبل العملية السياسية في سوريا، من ضمنه رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى دولة أخرى".

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "الحياة نشرت معلومات لا تمت للواقع بصلة".

وأضاف "تتميز روسيا وتختلف عن غيرها من الدول بأنها لا تناقش مسألة تقرير مصير دول ثالثة، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو غيرها".