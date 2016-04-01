فرنسا: قصف النظام السوري لضواحي شرقي دمشق ينتهك الهدنة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية التي نفذها النظام السوري على مشارف دمشق وقتلت 33 شخصا تهدف إلى "ترويع" الشعب السوري وتقويض محاولات إيجاد حل سياسي للصراع.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق، إن الضربات التي استهدفت منطقة دير العصافير جنوب شرقي العاصمة السورية، أمس الخميس، أسفرت عن سقوط قتلى معظمهم من النساء والأطفال.

وقال نادال للصحافيين خلال مؤتمر صحافي أسبوعي "فرنسا تدين الضربات الجوية التي نفذها النظام. هذا الهجوم الذي استهدف بشكل متعمد المدنيين وبينهم أطفال يظهر أن النظام يواصل تجاوزاته وينتهك الهدنة".

وتابع "يهدف هذا العمل الخسيس إلى إرهاب الشعب السوري وإفساد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل لحل سياسي".