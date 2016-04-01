كيري يبحث مع لافروف كيفية تعزيز الهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، تحدث هاتفياً الجمعة مع نظيره الأميركي، جون كيري. وتركز الاتصال على البحث في كيفية تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا.

وذكر البيان أن المسؤولين ناقشا خصوصاً "الإجراءات الملموسة الكفيلة بتعزيز وقف إطلاق النار في سوريا"، الذي بدأ العمل به نهاية فبراير الماضي ويتم التقيد به بشكل إجمالي رغم بعض الخروقات.

كما تطرق الطرفان إلى كيفية تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وسبل مكافحة الإرهاب في سوريا. وشددا على "الدور الأساسي" للتعاون العسكري الأميركي في هذه المجالات.

كذلك كرر لافروف الدعوة إلى إغلاق الحدود بين تركيا وسوريا "التي تستخدم بشكل ناشط" بحسب موسكو لإرسال متطرفين عبر تركيا إلى سوريا.

وأفاد البيان أيضاً أن هذه المسألة تتطلب "الاتفاق على الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن ومن ضمنها عبر مجلس الأمن".

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار نهاية فبراير تحت إشراف روسيا والولايات المتحدة، بين النظام والمعارضة، من دون أن يشمل تنظيمي "داعش" وجبهة النصرة.

وكانت روسيا قد باشرت في خريف 2015 حملة قصف جوي دامت نحو ستة أشهر قبل أن يعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشكل مفاجئ في منتصف مارس سحب القسم الأكبر من قواته العسكرية من سوريا.