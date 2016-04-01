الولايات المتحدة تدين غارات النظام على الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة "روعت" الخميس بالغارات التي شنها طيران النظام السوري، وأدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً بينهم أطفال، في مدينة دير العصافير في الغوطة الشرقية لدمشق.

وأشارت الخارجية الأميركية في بيان إلى أن "الولايات المتحدة روعت" بهذه الغارات "ضد مدرسة ومستشفى في ريف دمشق (...) ونحن ندين بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين مباشرة".

كما ذكرت أن "النظام تعهد بالتنفيذ الكامل للقرار 2254 الصادر من مجلس الأمن للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين".

وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، "يُعد هذا القصف الخرق الأكبر للهدنة في الغوطة الشرقية، ولكن ليس في كل المناطق السورية التي يسري فيها وقف الأعمال القتالية".