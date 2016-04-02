القوات التركية تقصف بالمدفعية مواقع داعش في سوريا

قصفت القوات المسلحة التركية السبت بالمدفعية مواقع لتنظيم داعش في سوريا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية تركية.

وأفادت وكالة دوغان التركية للأنباء إن مدافع من نوع هاوتزر قصفت من منطقة كيليس التركية أهدافا في محيط مدينة أعزاز في شمال سوريا.

ويسري وقف هش لإطلاق النار في سوريا بدعم تركي، لكنه لا يشمل الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش وجبهة النصرة التابعة للقاعدة.

وهي المرة الأولى منذ أوائل مارس التي ترد فيها تقارير عن قصف تركي لمواقع تنظيم داعش في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن القصف المدفعي التركي يأتي في أعقاب غارات جوية على المنطقة نفسها شنتها مقاتلات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وأضافت أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في منطقة الحدود التركية، التي سبق وأن تعرضت سابقا لقصف دام من قبل تنظيم داعش في سوريا.