سوريا.. مقبرة جماعية في تدمر تضم رفات 42 شخصا

عثر جيش النظام السوري بعد أيام على استعادة السيطرة على مدينة تدمر الأثرية على مقبرة جماعية تضم رفات 42 شخصا، مدنيين وعسكريين أعدمهم تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس السبت.

وقال المصدر "عثر الجيش السوري صباح أمس (الجمعة) على مقبرة جماعية لضباط وجنود وعناصر لجان شعبية وأفراد من عائلاتهم". وأوضح أن الجثث تعود إلى "42 شخصا بينهم 28 عسكريا و24 مدنيا. وبين المدنيين 3 أطفال من أفراد عائلات العسكريين".

وبحسب المصدر العسكري، فقد "تم إعدامهم إما بقطع الرأس أو بإطلاق النار"، مشيرا إلى أن الجثث "نقلت إلى مستشفى حمص العسكري، وتم التعرف على البعض منهم".

وعثر جيش النظام على المقبرة الجماعية في منطقة مساكن الجاهزية التي كانت تسكن فيها عائلات العسكريين.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، العثور على مقبرة جماعية.

ووفق عبدالرحمن، أعدم تنظيم داعش خلال تواجده في تدمر "280 شخصا على الأقل".