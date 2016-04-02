قطر: غارات نظام الأسد قد تنسف الهدنة

حذرت قطر، السبت، من أن الغارات الجوية للنظام السوري التي أسفرت، الخميس، عن مقتل أكثر من 30 شخصا بينهم أطفال في مدينة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في ريف دمشق قد "تنسف" اتفاق وقف الأعمال القتالية الهش في البلاد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بمقتل 33 شخصا بينهم 12 طفلا في غارات جوية شنها النظام السوري، الخميس، على مدينة دير العصافير التي تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن دولة قطر تعرب "عن إدانتها وقلقها الشديدين للمجزرة التي نتجت عن القصف الجوي من قبل قوات النظام السوري الذي استهدف مرافق مدنية في منطقة دير العصافير، وذلك في انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

والغوطة الشرقية هي من المناطق المشمولة باتفاق وقف الأعمال القتالية الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا ودخل حيز التنفيذ في 27 فبراير.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي نقلته الوكالة القطرية للأنباء أن "هذا القصف الإجرامي يعكس السياسة التي ينتهجها النظام في قتل المدنيين ويهدد بنسف" الهدنة و"المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي" لإنهاء الحرب التي دخلت عامها السادس في سوريا.