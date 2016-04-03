مقتل 7 من ميليشيات حزب الله في ريف حلب

أكدت شبكة سوريا مباشر مقتل 7 عناصر من ميليشيا حزب الله خلال هجوم لجبهة النصرة على تلة العيس في ريف حلب. وتناقلت مواقع مقربة من حزب الله أسماء القتلى وهم:

محمد خضر الكبش "ذو الفقـار" نجل الشيخ خضر الكبش من مدينة صيدا جنوب لبنان.

علي خزعل من بلدة عبا الجنوبية.

عباس موسى وهبة من محرونة الجنوبية.

ثائر الحاج دياب من شمصطار البقاعية.

حسين صبحي فحص من جبشيت.

محمد حسن عزقول (غريب) من ياطر.

إسماعيل نايف حلاوة (أبو أحمد حازم) من كفركلا.

كما أكدت مقتل مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران على منطقة آسيا في ريف حلب الشمالي.

فيما شن مسلحو المعارضة السورية هجوماً على قوات النظام وسيطروا على تل استراتيجي في ريف حلب الجنوبي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهتها، استهدفت قوات الأسد حي الوعر في حمص بصواريخ أرض أرض في خرق للهدنة الأممية.

بدورها، سيطرت كتائب الثوار على قرى المازغلي ونحشبا ورشا وتلة رشا والحدادة وتلتها بعد معارك ضارية مع قوات النظام في جبل الأكراد في ريف اللاذقية.