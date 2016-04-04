مصير الأسد.. "غموض أميركي" وتأجيل روسي

أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الاثنين، أن المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة تحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية. وأضاف أن موسكو تقترح تأجيل المناقشات حول مصير الأسد، مضيفاً أن أطراف الصراع السوري هي التي يجب أن تبت في هذا الأمر لاحقاً.

يأتي هذا بعد أن أبدت المعارضة السورية على لسان بسمة قضماني، عضو وفد اللجنة العليا للمفاوضات في جنيف قلقها حيال ما أسمته "الغموض الأميركي" حيال المرحلة الانتقالية ومصير الأسد.

وقالت إن المعارضة لا تعرف ماذا تناقش الولايات المتحدة مع موسكو، مشيرة إلى أنها تنتظر الحصول على تأكيد بأن واشنطن ما زالت على موقفها الرافض لإعادة الاعتبار للأسد. وقالت قضماني إنه في حال واصل الروس القول إن الأسد يجب أن يستمر في الحكم، فلن يكون هناك حل في سوريا.







