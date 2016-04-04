سوريا.. حجاب يبحث مع بارزاني دمج الأكراد

عقد رئيس الوزراء السوري السابق منسق الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب اجتماعاً مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في مقر إقامته بمدينة أربيل، اليوم الاثنين، وتناول اللقاء تطورات الشأن السوري وتأثيراته الإقليمية، وسبل التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد د. حجاب على ضرورة تعميق التواصل والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المشتركة، لمنع امتداد الأزمة إلى دول الجوار، وأهمية تكامل الجهود في المعركة ضد الإرهاب.

وشددت المحادثات على أهمية استيعاب كافة مكونات المجتمع السوري في عملية الانتقال السياسي، والعمل على إدماج سائر مكونات الطيف السياسي الكردي السوري في العملية السياسية وعدم السماح للجهات التي تعمل وفق أجندات خارجية باحتكار التمثيل السياسي لتحقيق أغراض حزبية ضيقة.

وفي تعليقه على سير العملية السياسية؛ قال د. حجاب: "السوريون وحدهم يقررون مستقبل البلاد، وفق صيغة إجماع شعبي وانتخابات حرة نزيهة تكون الفرص فيها متكافئة. لن نسمح لأية فئة أن تعيد صياغة الهوية الوطنية، وفق مفاهيمها الضيقة بقوة السلاح".