لا سوريين في أول عملية إعادة مهاجرين من اليونان لتركيا

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا فولكان بوزقر إنه لا يوجد مهاجرون سوريون بين المجموعة الأولى من المهاجرين التي وصلت من اليونان اليوم الاثنين.

وأضاف لقناة خبر ترك التلفزيونية أن البرلمان سيعمل في عطلة نهاية الأسبوع إذا لزم الأمر لتطبيق معايير الإعفاء من تأشيرات السفر.

وبدأت اليونان إعادة مهاجرين من جزيرة ليسبوس إلى تركيا يوم الاثنين، بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا منذ العام الماضي.

وبموجب الاتفاق بين الاتحاد وتركيا فإن أنقرة ستستعيد كل المهاجرين واللاجئين ويشمل ذلك السوريين الذين يدخلون اليونان بطريقة غير مشروعة مقابل أن يستقبل الاتحاد آلاف اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا وأن يمنحها أموالا ويسمح للأتراك بالسفر إليه دون تأشيرة إلى جانب إحراز تقدم في مفاوضات عضوية تركيا في التكتل.

وفي الجزء الثاني من الاتفاق وصلت مجموعة أولى من 16 سوريا الاثنين الى هانوفر (شمال المانيا) آتية من اسطنبول، في إطار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، كما أعلن الاثنين مسؤول في المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين.

وسينقلون على الفور الى مركز يعنى باللاجئين في فريدلاند على بعد 140 كلم عن هانوفر، فيما من المنتظر وصول مجموعة ثانية من 16 سوريا في منتصف النهار.

وقالت إيوا مونكيور المتحدثة باسم وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إن معظم من تمت إعادتهم من باكستان وبنغلادش.

ويرافق كل مهاجر ضابط من (فرونتكس). كما اعتلت فرق من قوات الأمن اليونانية القاربين.