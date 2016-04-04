مقتل "أبو جعفر" مؤسس حزب الله في سوريا

قُتل القيادي بميليشيات حزب الله "بلال نضير خير الدين"، الملقب بـ" أبي جعفر" في سوريا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام قريبة من حزب الله.

وسقط أبو جعفر قتيلا في معارك بلدة القريتين في ريف حمص الشرقي، وهو من أبرز القياديين العسكريين لميليشيات الحزب بسوريا، كما كان أحد المؤسسين لـ "قوات الرضا"، التي تعتبر الجناح السوري من حزب الله.

وكان له دور بارز في عملية التدريب والتجهيز والتحضير والتعبئة والإشراف القيادي والعسكري لميليشيات حزب الله المقاتلة بسوريا.

هذا وبالأمس أكدت شبكة سوريا مباشر مقتل 7 عناصر من ميليشيا حزب الله خلال هجوم لجبهة النصرة على تلة العيس في ريف حلب. وتناقلت مواقع مقربة من حزب الله أسماء القتلى وهم:

محمد خضر الكبش "ذو الفقـار" نجل الشيخ خضر الكبش من مدينة صيدا جنوب لبنان.

علي خزعل من بلدة عبا الجنوبية.

عباس موسى وهبة من محرونة الجنوبية.

ثائر الحاج دياب من شمصطار البقاعية.

حسين صبحي فحص من جبشيت.

محمد حسن عزقول (غريب) من ياطر.

إسماعيل نايف حلاوة (أبو أحمد حازم) من كفركلا.

