سوريا.. المعارضة تتقدم نحو الراعي على حدود تركيا

بدأت فصائل من المعارضة السورية المسلحة هجوماً على بلدة الراعي القريبة من إعزاز في ريف حلب الشمالي لاستعادتها من داعش الذي يسيطر عليها منذ عامين.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن نحو 5 آلاف مقاتل من مختلف الفصائل بدأوا هجوما على البلدة وحاصروها لطرد داعش منها.

وأوضحت المصادر أن التنظيم استقدم تعزيزات عسكرية من منطقة الباب ونشر عناصره وآلياته على الطريق الرابط بين الباب وبلدة الراعي لصد هجوم فصائل المعارضة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تقدم الفصائل المعارضة نحو الراعي يأتي بعد تمكنها من السيطرة على نحو 10 كيلومترات من الشريط الحدودي لريف حلب الشمالي مع تركيا، ومن تثبيت الفصائل لنقاط سيطرتها على عشرات القرى والبلدات وتجمعات سكنية في المنطقة.

أما في ريف حلب الجنوبي، فدارت اشتباكات منذ ليل الأحد- الاثنين بين قوات النظام ومسلحين موالين لها من جهة، وجبهة النصرة وفصائل أخرى من جهة أخرى في محيط بلدة العيس في محاولة لقوات النظام استعادة السيطرة على البلدة التي خسرتها منذ يومين.

وفي شرق البلاد، ذكر المرصد السوري أن معارك عنيفة استمرت بين قوات النظام وحلفائه من جهة وعناصر تنظيم داعش في محيط مطار دير الزور العسكري. وذكرت وسائل إعلام نظام الأسد أن داعش هاجم مواقع قوات النظام في مطار عسكري سوري في محافظة دير الزور بغاز الخردل.